Фернандо Алонсо о спринте: «Для «Астон Мартин» это была тестовая сессия»

Алонсо высказался об итогах спринта в Майами.

Пилот «Астон Мартин » прокомментировал 16-е место в спринте перед Гран-при Майами.

«Ну, мы боремся в самом конце пелотона. Но слушайте, мы стараемся разобраться с системой электроэнергии. В этом году мы особо не вели ни с кем борьбу, так что воспользовались этой возможностью, чтобы поездить позади друг друга или машин соперников.

Почему «Астон Мартин» стал единственной командой, которая решила стартовать на «софте»? Не знаю. Не видел, на каких шинах были другие пилоты. Мы все равно не собирались бороться за очки.

Для нас это была тестовая сессия, так что неважно, какие шины мы использовали. Мы старались сберечь как можно больше комплектов «медиума» и «харда» для завтрашней гонки», – сказал Алонсо .

