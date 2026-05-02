Изак Аджар: «Легко попал бы в очки, если бы не ужасный старт – снова»

Аджар назвал причиной неудачи в спринте кошмарный старт.

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар посетовал на то, что не смог заработать баллы в спринте на Гран-при Майами.

Француз финишировал девятым, в шаге от очковой зоны, его напарник Макс Ферстаппен стал пятым.

«Ощущения в болиде были вполне приличными. Макс продемонстрировал, что можно сражаться среди лидеров.

Что касается меня, был ужасный старт – снова. Нам с командой очень нужно с этим разобраться. Мы просто растрачиваем впустую свой темп, а потом вынуждены прорываться.

Если бы не это, я легко попал бы в очки. Обидно», – объяснил Изак.

