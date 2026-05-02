Изак Аджар: «Легко попал бы в очки, если бы не ужасный старт – снова»
Аджар назвал причиной неудачи в спринте кошмарный старт.
Пилот «Ред Булл» Изак Аджар посетовал на то, что не смог заработать баллы в спринте на Гран-при Майами.
Француз финишировал девятым, в шаге от очковой зоны, его напарник Макс Ферстаппен стал пятым.
«Ощущения в болиде были вполне приличными. Макс продемонстрировал, что можно сражаться среди лидеров.
Что касается меня, был ужасный старт – снова. Нам с командой очень нужно с этим разобраться. Мы просто растрачиваем впустую свой темп, а потом вынуждены прорываться.
Если бы не это, я легко попал бы в очки. Обидно», – объяснил Изак.
Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й, Антонелли – 6-й после штрафа
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Со стартами у РБ беда пока. Надеюсь, в ближайшее время устранят эту проблему.
