  • Льюис Хэмилтон: «Из-за некорректной работы программного обеспечения терял скорость на прямых»
Льюис Хэмилтон: «Из-за некорректной работы программного обеспечения терял скорость на прямых»

Хэмилтону помешали проблемы с работой двигателя.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги спринта перед Гран-при Майами, рассказав о проблемах, которые помешали ему побороться с прямыми конкурентами.

«Надеюсь, что мы сможем изменить многие вещи. Вчера [в квалификации к спринту] я потерял 0,3 секунды только из-за ошибки в программном обеспечении. Я управлял машиной как обычно, но из-за некорректной работы системы терял скорость на прямых. И в спринте, как кажется, эта проблема вновь проявилась.

Думаю, инженерам нужно скорректировать работу программного обеспечения, ну или предпринять еще какие-то меры, чтобы подобная проблема не повторилась и в основной квалификации. И я надеюсь, что с точки зрения распределения энергии двигатель будет работать немного лучше», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при Майами – теперь главный этап «Ф-1». Успешнее Вегаса и привлекательнее Монако

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Вот и вся прелесть регламента, браво
Ф1 нынче такова, что хз какие Льюис и Макс пилоты, но вот программисты точно посредственные!
Может инженерам Феррари освоить вайбкодинг? Я помогу. Раньше вот у них были такие тактические решения по ходу гонки, что даже GPT 3.5 справился бы лучше. Теперь модели стали сильно умнее, и у Феррари как минимум по части стратегии и тактики на гонку появился шанс закрыть когнитивные дыры у себя.
Потом вместе с Gemini будут голову пеплом посыпать
Gemini у Макларена. У Феррари в лучшем случае дистилированный Грок. В худшем - итальянские мастера тактики.
