Льюис Хэмилтон: «Из-за некорректной работы программного обеспечения терял скорость на прямых»

Хэмилтону помешали проблемы с работой двигателя.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги спринта перед Гран-при Майами, рассказав о проблемах, которые помешали ему побороться с прямыми конкурентами.

«Надеюсь, что мы сможем изменить многие вещи. Вчера [в квалификации к спринту] я потерял 0,3 секунды только из-за ошибки в программном обеспечении. Я управлял машиной как обычно, но из-за некорректной работы системы терял скорость на прямых. И в спринте, как кажется, эта проблема вновь проявилась.

Думаю, инженерам нужно скорректировать работу программного обеспечения, ну или предпринять еще какие-то меры, чтобы подобная проблема не повторилась и в основной квалификации. И я надеюсь, что с точки зрения распределения энергии двигатель будет работать немного лучше», – рассказал Хэмилтон.

