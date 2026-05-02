Макс Ферстаппен: «Потерял 4 секунды, потому что Хэмилтон не стал проезжать при возврате позиции»

Ферстаппен пожаловался на Хэмилтона после спринта в США.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен поведением Льюиса Хэмилтона из «Феррари» в спринте на Гран-при Майами.

Нидерландец обогнал соперника за пределами трассы, после чего команда приказала ему вернуть позицию. Хэмилтон не сразу опередил Ферстаппена, что вызвало недоумение последнего.

«Мне пришлось его пропустить, но он не стал проезжать. Мы потеряли четыре секунды, потому что он просто оставался позади.

Мы потратили время впустую. Не знаю, что еще я мог сделать. Жаль, но после этого я оказался в чистом воздухе, и темп на самом деле был вполне приемлемым.

Нам с командой предстоит поработать над многими вещами. Но в чистом воздухе ощущения в болиде были неплохими – я догонял один из «Мерседесов». С темпом все было в порядке, хотя, полагаю, есть пространство для прогресса.

Машина все еще не такая, какой мне хотелось бы ее видеть. Кроме того, в низкоскоростных поворотах она сильно подпрыгивает – это немного странно», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1», занявший пятое место в спринте.

Да сам Макс поступил бы также:) Пропустить и сразу меня обогнать, смешно подумал Хэм)
Да он бы и рад проехать, но там похоже одна из систем поддержки дистанции до впереди движущегося автомобиля сработала
Ответ seryas
Адаптивный круиз?
