  • Шарль Леклер о критике Антонелли по радио в спринте: «Возможно, я был слишком резок»
Шарль Леклер о критике Антонелли по радио в спринте: «Возможно, я был слишком резок»

Леклер объяснил критику Антонелли в спринте в Майами.

Пилот «Феррари» высказался о критике в адрес Кими Антонелли во время спринта перед Гран-при Майами.

По ходу заезда монегаск отреагировал на жесткую борьбу с итальянцем, сказав по радио: «Кими… очень плох при борьбе колесо в колесо. Он смещался при торможении. Невероятно, мы так столкнемся».

После финиша Леклер пояснил:

«Я был несколько резок, возможно, за рулем у меня разыгрался адреналин. У нас с Кими и вправду были некоторые эпизоды. Надеюсь, вся эта ситуация дальше немного успокоится, особенно если учитывать, что в пелотоне он единственный итальянский пилот, выступающий против «Феррари».

Мне бы хотелось, чтобы эта борьба произошла с кем-то другим. Мне очень нравится Кими как человек. Но да, иногда борьба бывает слишком плотной – и в этом нет никакой необходимости. Поэтому конкретно в этом случае я был весьма зол, но мои комментарии получились, вероятно, слишком резкими».

Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й, Антонелли – 6-й после штрафа
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
Шарль, просто браво, во время спринта, в пылу, без грубостей высказал, после гонки извинился, и не просто для галочки, а с пояснениями 👏
Может, по радио Шарль что-то лишнее и выдал, но месседж в трансляции был абсолютно адекватным. Да и, в общем-то, ради борьбы тут все и собрались...
и монголом не назвал, и извинился... что с ним не так?
Угу.. в гонках теперь можно кого-то в эфире пропесочить, оскорбить, а потом извиниться и сказать, что совсем не это имел в виду и, вообще, мы лучшие друзья.. тот же Фонс о Хэме, помнится, высказывал… за Пальца вообще говорить не будем…
