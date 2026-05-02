Макс Ферстаппен: «Здорово снова бороться в группе лидеров»

Ферстаппен остался доволен сильным спринтом и борьбой с лидерами.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями после борьбы с Льюисом Хэмилтоном из «Феррари» в спринте на Гран-при Майами.

Нидерландец опередил соперника, а благодаря штрафу гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поднялся на пятое место.

«По крайней мере я сражался с теми, кто ехал впереди – это было здорово.

На старте возникла та же проблема, что и в Китае – или где это было? Ситуация по-прежнему не очень хорошая. На первом круге у меня вообще не было буста в последних поворотах. Здесь тоже что-то не так – из-за этого я потерял позицию по отношению к Льюису.

После этого я просто вел свою гонку. В какой-то момент удалось подтянуться, и затем я решил все эти проблемы с настройками двигателя. Все выглядело довольно хорошо.

Все еще остается проблема с задней частью – болид сильно подскакивает. Особенно это заметно в медленных поворотах: ты теряешь контакт между колесами и асфальтом, и это сказывается на времени на круге.

Здорово снова бороться с такими болидами [из группы лидеров]. В конечном счете именно в этом суть. В этом смысле спринт прошел хорошо, да», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью Viaplay.

Макс, который является поклонником футбольного ПСВ, ответил, посмотрит ли матч клуба из Эйндховена с «Аяксом», который пройдет между спринтом и главной квалификацией:

«Да, постараюсь».

Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й, Антонелли – 6-й после штрафа

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1Maximaal.nl
Как похорошел регламент, когда мерседесы провели плохой спринт и квалификацию к нему.
Ответ Ивванов
ничего не изменилось! туфта полная! в конце прямой , когда позиции выигрывают за счет поздних торможений ничего не происходит из-за автоматической потери скорости...
Радует что у РБ хороший темп. Если ещё немного улучшат машину, Макс начнёт и за победы бороться.
Изменили регламент и вернулся унылый паровозик.
Не знал что нас с Максом объединяет симпатия к ПСВ
