Кими Антонелли о плохом старте в спринте: «Сделал все как надо. Нужно проверить, что случилось»

Антонелли подвел итоги спринта в Майами.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал 6-е место в спринте перед Гран-при Майами, на котором финишировал после 5-секундного штрафа из-за нарушения границ трассы.

«В этот раз в случае со стартовыми процедурами я сделал все как надо. Нам нужно проверить, что случилось. Сцепление было на очень низком уровне – вероятно, хуже, чем мы ожидали.

После этого я был очень недоволен и пилотировал не лучшим образом. Я допустил много ошибок и несколько раз нарушил границы трассы, чего мне следует избегать.

Этот уик-энд получается более сложным, но этого и следовало ожидать с учетом того, что все остальные привезли обновления. Нам просто нужно показать максимум и сконцентрироваться на квалификации», – сказал Антонелли.

Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й, Антонелли – 6-й после штрафа

