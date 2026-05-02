Джордж Расселл: «У меня возникают проблемы на трассе в Майами»

Расселл не удивлен 4-му месту в спринте в Майами.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги спринта перед Гран-при Майами, отметив, что не удивлен тому, что столкнулся с проблемами на данном этапе сезона.

«Честно говоря, я бы не сказал, что сейчас стал больше доволен поведением машины. Как я уже говорил вчера, у меня возникают проблемы на этой трассе. У машины очень плохое сцепление с треком. В календаре «Ф-1» есть несколько трасс, где у меня возникают похожие проблемы – например, Бразилия или Зандворт. Не знаю, в чем именно дело, но у машины появляется склонность к скольжению всеми четырьмя колесами.

Как бы то ни было, четвертое место на финише – это нормально. Хотя понятно, что с учетом прогресса «Макларена», «Феррари», да и «Ред Булл», ситуация для нас выглядит немного пугающе», – рассказал Расселл.

