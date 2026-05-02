Андреа Стелла о дубле «Макларена» в спринте: «Соперники были очень близки»

Стелла прокомментировал дубль «Макларена» в спринте.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла высказался после победы Ландо Норриса в спринте на Гран-при Майами и второго места Оскара Пиастри .

«Здорово проводить гонки, проводить спринты, привозить обновления, чтобы становиться сильнее, и убеждаться, что новинки работают. Вчера мы увидели это на одном быстром круге, а сегодня было важно наблюдать это на длинных отрезках и в жарких условиях.

Никто не знал, какой будет ситуация с деградацией, но, похоже, в этом плане болид сохранял характеристики.

Это хороший знак, но соперники были очень близки. Ландо оказался в выигрышном положении, поскольку лидировал. Пожалуй, победу одержал бы тот гонщик, который лидировал после старта – все были близки», – подчеркнул босс.

