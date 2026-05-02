  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Стелла о дубле «Макларена» в спринте: «Соперники были очень близки»
1

Андреа Стелла о дубле «Макларена» в спринте: «Соперники были очень близки»

Стелла прокомментировал дубль «Макларена» в спринте.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался после победы Ландо Норриса в спринте на Гран-при Майами и второго места Оскара Пиастри.

«Здорово проводить гонки, проводить спринты, привозить обновления, чтобы становиться сильнее, и убеждаться, что новинки работают. Вчера мы увидели это на одном быстром круге, а сегодня было важно наблюдать это на длинных отрезках и в жарких условиях.

Никто не знал, какой будет ситуация с деградацией, но, похоже, в этом плане болид сохранял характеристики.

Это хороший знак, но соперники были очень близки. Ландо оказался в выигрышном положении, поскольку лидировал. Пожалуй, победу одержал бы тот гонщик, который лидировал после старта – все были близки», – подчеркнул босс.

Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й, Антонелли – 6-й после штрафа

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoЛандо Норрис
logoАндреа Стелла
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Майами
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Браво Маки!!
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Стелла: «У «Мерседеса» по-прежнему есть небольшое преимущество – чтобы побеждать, «Макларену» нужно все делать идеально»
сегодня, 18:51
Нико Росберг: «Обострение соперничества Антонелли и Расселла кажется неизбежным»
сегодня, 18:06
Президент ЮАР посетит одну из гонок – ожидается новый раунд переговоров по проведению Гран-при ЮАР (RN365)
сегодня, 17:18
Благодаря поулу и победе в Майами Антонелли установил уникальное достижение в истории «Ф-1»
сегодня, 16:17
«Ф-1» может решить вопрос с этапами в Бахрейне и Саудовской Аравии после середины августа (RacingNews365)
сегодня, 16:05
Аяо Комацу: «С нетерпением жду, когда «Хаас» привезет обновления в Канаду»
сегодня, 15:23
Лоран Мекьес о возможном переходе «Ф-1» на двигатели V8: «Я каждый день езжу в Милтон-Кейнс на «Форде», оснащенном таким мотором»
сегодня, 14:33
Эстебан Окон: «В Майами «Хаас» добился прогресса во многих областях»
сегодня, 14:24
Нико Росберг: «Уже скоро «Феррари» вернется к победам в Гран-при, я думаю»
сегодня, 14:03
Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли и Ферстаппен в этом году неизбежно столкнутся друг с другом»
сегодня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
вчера, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем