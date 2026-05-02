Тото Вольфф о проблеме на старте: «В случившемся не было вины Антонелли, неполадка возникла на стороне «Мерседеса»

Антонелли не был виноват в провале на старте спринта в Майами.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф прокомментировал выступление команды в спринте перед Гран-при Майами.

Вольфф отметил, что плохой старт Андреа Кими Антонелли , который на первых метрах дистанции потерял 2-е место, произошел по вине команды, а не гонщика.

«Мы знали, что несколько выпали из общего ритма, поскольку свои обновления болида «Мерседес» планирует привезти на этап в Монреале.

Мы надеялись, что сможем удержаться [в темпе с лидерами] с точки зрения чистой скорости прохождения круга, но когда вы так плохо срываетесь с места на старте, сделать это очень трудно. Причем, в случившемся не было вины Кими, неполадка возникла на стороне команды», – рассказал Вольфф.

