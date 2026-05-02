Ландо Норрис о победе в спринте: «Пока у «Макларена» все работает. Но хотел бы кое-что поменять в настройках»

Норрис поделился впечатлениями от победы в спринте в Майами.

Пилот «Макларена » высказался о победе в спринте перед Гран-при Майами.

«Здорово вернуться на верхнюю строчку! Хороший день. Было жарко и потно. Я старался найти необходимый баланс, чтобы атаковать, и сохранял спокойствие, чтобы не совершать ошибок. Хорошее начало уик-энда, но теперь мне предстоит все это повторить.

Внесем ли мы изменения в настройки перед основной квалификацией? Вероятно, не особо много. Пока все работает. Мы изменим пару вещей. Есть кое-что, что я хотел бы поменять по сравнению с выбранными вчера настройками.

Надеюсь, нам удастся прибавить еще немного. Уверен, другие тоже станут быстрее. Мы продолжим усердно работать», – сказал Норрис.

Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й, Антонелли – 6-й после штрафа

