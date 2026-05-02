Оскар Пиастри: «Нужно найти способ прибавить в скорости, чтобы сравняться с Норрисом»

Пиастри доволен результатом спринта в Майами.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги спринта перед Гран-при Майами, отметив, что остался доволен вторым местом. При этом признав, что ему нужно прибавлять в скорости, чтобы бросить вызов своему напарнику Ландо Норрису, выигравшему заезд.

«В основном я доволен. Хотя очевидно, что мне нужно найти способ немного прибавить в скорости, чтобы сравняться по темпу с Ландо Норрисом . Но в целом спринт прошел хорошо.

Постараемся прибавить и посмотрим, что мы сможем сделать в квалификации. Думаю, что все соперники многому научатся, но посмотрим. Надеюсь, мы сможем поддерживать такую форму на протяжении всего гоночного уик-энда», – рассказал Пиастри.

Гран-при Майами – теперь главный этап «Ф-1». Успешнее Вегаса и привлекательнее Монако