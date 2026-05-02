Шарль Леклер: «Недоволен 3-м местом в спринте. Хотел бы оказаться выше»

Леклер подвел итоги спринта в Майами.

Пилот «Феррари » прокомментировал 3-е место в спринте перед Гран-при Майами.

«Обновления хорошо сработали. Спасибо команде, которая очень многое сделала за эти пять недель [перерыва].

Я недоволен третьим местом. Мы хотели бы оказаться выше, но «Макларен» привез значительное количество обновлений и сделал большой шаг вперед. Однако мы не так далеко от них.

Если сможем собрать все воедино, то у нас получится оказаться чуть выше», – сказал Леклер.

