Шарль Леклер: «Недоволен 3-м местом в спринте. Хотел бы оказаться выше»
Пилот «Феррари» прокомментировал 3-е место в спринте перед Гран-при Майами.
«Обновления хорошо сработали. Спасибо команде, которая очень многое сделала за эти пять недель [перерыва].
Я недоволен третьим местом. Мы хотели бы оказаться выше, но «Макларен» привез значительное количество обновлений и сделал большой шаг вперед. Однако мы не так далеко от них.
Если сможем собрать все воедино, то у нас получится оказаться чуть выше», – сказал Леклер.
Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й, Антонелли – 6-й после штрафа
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
Неплохо боролся , в темпе почти не уступал Макам , выглядит не так безнадежно как было против Мерсов первые 3 этапа , вопрос чем занимается Хемилтон у тебя таже тачка, ты же не второй пилот РБ
Ну это в твоих фантазиях второй пилот РБ в каком другом положении, по сравнению со вторым пилотом Феррари.
