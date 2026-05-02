  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Антонелли получил 5-секундный штраф и опустился на 6-е место спринта в Майами
7

Антонелли получил 5-секундный штраф и опустился на 6-е место спринта в Майами

Антонелли получил штраф в спринте в Майами.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли потерял 4-е место в спринте перед Гран-при Майами.

Антонелли, закончивший заезд на 4-й позиции, уже после финиша был оштрафован на 5 секунд за нарушение границ трассы и получение преимущества.

Из-за этого Антонелли потерял 2 позиции и опустился на 6-е место – пропустив своего напарника Джорджа Расселла, а также пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Также благодаря этому Расселлу удалось до 7 очков сократить отставание от Антонелли в общем зачете.

Гран-при Майами – теперь главный этап «Ф-1». Успешнее Вегаса и привлекательнее Монако

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoРед Булл
Гран-при Майами
logoМакс Ферстаппен
logoФИА
происшествия
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Глупые ошибки на ровном месте, заслужено. В который раз проваливает старт и такие детские ошибки на ровном месте делает, но самовоз который привозил всем 15 секунд прощал.
Ответ Rosier
Глупые ошибки на ровном месте, заслужено. В который раз проваливает старт и такие детские ошибки на ровном месте делает, но самовоз который привозил всем 15 секунд прощал.
А как же его расхвалили при этом
Но, к слову, он очень талантлив, бывают гонки, где он показывает очень крутой темп. Но пока он не претендент на чемпионство, даже на такой машине
Нормально так за 19 кругов 4 раза выехать за пределы трассы , подарил важные очки Расселу
Ответ Nagatomo
Нормально так за 19 кругов 4 раза выехать за пределы трассы , подарил важные очки Расселу
В друг Маки едят.
Так хочется лицо Тото каждый гонки как хамелеон меняется
Макс я так понял поэтому последние круги начал гнать в расчёте на штраф или всерьёз были планы на роскошного
Ответ mrnobody1st
Макс я так понял поэтому последние круги начал гнать в расчёте на штраф или всерьёз были планы на роскошного
Думаю и Макс и Джордж ехали с расчётом на штраф Кими, очень много раз тот за пределы трассы выезжал, я тоже штрафа ждал. Джордж специально думаю держал Макса близко, чтобы они оба в пределах 5 секунд были. Так Кими на 2 очка меньше заработал.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Стелла: «У «Мерседеса» по-прежнему есть небольшое преимущество – чтобы побеждать, «Макларену» нужно все делать идеально»
сегодня, 18:51
Нико Росберг: «Обострение соперничества Антонелли и Расселла кажется неизбежным»
сегодня, 18:06
Президент ЮАР посетит одну из гонок – ожидается новый раунд переговоров по проведению Гран-при ЮАР (RN365)
сегодня, 17:18
Благодаря поулу и победе в Майами Антонелли установил уникальное достижение в истории «Ф-1»
сегодня, 16:17
«Ф-1» может решить вопрос с этапами в Бахрейне и Саудовской Аравии после середины августа (RacingNews365)
сегодня, 16:05
Аяо Комацу: «С нетерпением жду, когда «Хаас» привезет обновления в Канаду»
сегодня, 15:23
Лоран Мекьес о возможном переходе «Ф-1» на двигатели V8: «Я каждый день езжу в Милтон-Кейнс на «Форде», оснащенном таким мотором»
сегодня, 14:33
Эстебан Окон: «В Майами «Хаас» добился прогресса во многих областях»
сегодня, 14:24
Нико Росберг: «Уже скоро «Феррари» вернется к победам в Гран-при, я думаю»
сегодня, 14:03
Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли и Ферстаппен в этом году неизбежно столкнутся друг с другом»
сегодня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
вчера, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем