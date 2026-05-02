Антонелли получил 5-секундный штраф и опустился на 6-е место спринта в Майами
Антонелли получил штраф в спринте в Майами.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли потерял 4-е место в спринте перед Гран-при Майами.
Антонелли, закончивший заезд на 4-й позиции, уже после финиша был оштрафован на 5 секунд за нарушение границ трассы и получение преимущества.
Из-за этого Антонелли потерял 2 позиции и опустился на 6-е место – пропустив своего напарника Джорджа Расселла, а также пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
Также благодаря этому Расселлу удалось до 7 очков сократить отставание от Антонелли в общем зачете.
Гран-при Майами – теперь главный этап «Ф-1». Успешнее Вегаса и привлекательнее Монако
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но, к слову, он очень талантлив, бывают гонки, где он показывает очень крутой темп. Но пока он не претендент на чемпионство, даже на такой машине
Так хочется лицо Тото каждый гонки как хамелеон меняется