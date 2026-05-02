Антонелли получил 5-секундный штраф и опустился на 6-е место спринта в Майами

Антонелли получил штраф в спринте в Майами.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли потерял 4-е место в спринте перед Гран-при Майами.

Антонелли, закончивший заезд на 4-й позиции, уже после финиша был оштрафован на 5 секунд за нарушение границ трассы и получение преимущества.

Из-за этого Антонелли потерял 2 позиции и опустился на 6-е место – пропустив своего напарника Джорджа Расселла , а также пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

Также благодаря этому Расселлу удалось до 7 очков сократить отставание от Антонелли в общем зачете.

