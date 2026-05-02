Формула Е. Мюллер выиграл первую гонку в Берлине

Мюллер одержал победу в гонке «Формулы Е» в Берлине.

Пилот «Порше» Нико Мюллер выиграл первую гонку (7-й этап чемпионата) в рамках уик-энда «Формулы Е» в Берлине.

Вторую строчку занял Ник Кэссиди из «Ситроена». Третьим стал гонщик «Ниссана» Оливер Роулэнд.

Личный зачет возглавляет Эдоардо Мортара (87 очков), вторым идет Паскаль Верляйн (83), третьим – Нико Мюллер (75).

Опубликовал: Тимофей Поршнев
