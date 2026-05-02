«Хаас» нанес имя Дзанарди на болид перед стартом спринта в Майами

«Хаас» почтит память Дзанарди в Майами.

Команда «Хаас» нанесла имя Алессандро Дзанарди перед спринтом «Ф-1» в Майами в память о гонщике.

Ранее стало известно, что бывший пилот «Формулы-1» и четырехкратный победитель Паралимпийских игр ушел из жизни в возрасте 59 лет.

«В память об Алексе Дзанарди и о том невероятном наследии, которое он оставляет и которое простирается далеко за пределы трассы. Человек с огромной стойкостью, страстью и неукротимым духом. Покойся с миром, Алекс», – написала команда.

Фото: соцсети «Хааса»

