«Хаас» нанес имя Дзанарди на болид перед стартом спринта в Майами
Команда «Хаас» нанесла имя Алессандро Дзанарди перед спринтом «Ф-1» в Майами в память о гонщике.
Ранее стало известно, что бывший пилот «Формулы-1» и четырехкратный победитель Паралимпийских игр ушел из жизни в возрасте 59 лет.
«В память об Алексе Дзанарди и о том невероятном наследии, которое он оставляет и которое простирается далеко за пределы трассы. Человек с огромной стойкостью, страстью и неукротимым духом. Покойся с миром, Алекс», – написала команда.
Фото: соцсети «Хааса»
Умер Алессандро Дзанарди. Великий человек с несгибаемым духом
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Хааса»
