Маттиа Бинотто о нынешнем регламенте: «Для фанатов это все еще потрясающее шоу»

Бинотто оценил новый регламент «Ф-1».

Исполнительный директор и руководитель «Ауди » Маттиа Бинотто поделился мнением о правках регламента «Ф-1», принятых во время апрельского перерыва.

«Не думаю, что это сильно повлияет на этот уик-энд [в Майами ]. Местная трасса вряд ли позволит полностью увидеть эффект принятых поправок. В нашем случае первая практика получилась настолько сумбурной, что мы не заметили никакой разницы.

В целом, если смотреть со стороны, думаю, фанаты не ощутят никаких изменений. Улучшения почувствуют скорее гонщики. Тем не менее могут потребоваться дальнейшие корректировки. Это результат наших первых усилий – но впереди еще много работы.

Нашим пилотам нравится нынешний формат. Мне кажется, это серьезные изменения по сравнению с прошлым сводом правил. Всем нужно адаптироваться к изменениям. Но в целом, если речь о тех, кто просто смотрит гонки, то для фанатов это все еще потрясающее шоу. С самой первой гонки мы наблюдаем обгоны, плотную борьбу – а это необычно, если учитывать значительные расхождения в трактовке правил.

В общем, мне кажется, это отличный формат. «Ф-1» остается платформой для инноваций в области технологий. Болельщики знают, что за всем зрелищем стоит технических вызов.

Вопрос с использованием полного газа – это не лучшая причина для критики. В прошлом, когда приходилось сильно экономить топливо, пилоты также не особо использовали полный газ. Поэтому опять же, я могу сказать только то, что заявили наши пилоты: они очень довольны этим регламентом. Им нравится машина. Но не уверен, что все пилоты наслаждаются этими правилами.

Регламент отличается от прошлой версии, да. Пилоты вынуждены адаптироваться, верно. Необходим другой пилотажный стиль, да. Но это все еще «Ф-1». Это все еще вызов. Это все еще гонки и борьба на трассе, борьба за быстрейший круг в квалификации, борьба в гонке. В конце концов есть победитель, а есть проигравший – думаю, именно в этом суть нашего спорта», – сказал Бинотто.

