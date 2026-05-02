ФИА об уходе из жизни Алессандро Дзанарди: «Он стал непреходящим символом мужества и целеустремленности»

В ФИА отреагировали на смерть Дзанарди.

ФИА выпустила официальное заявление касательно смерти бывшего гонщика «Формулы-1» и паралимпийца Алессандро Дзанарди.

«ФИА глубоко опечалена кончиной Алекса Дзанарди, бывшего пилота «Формулы-1» и двукратного чемпиона CART.

Его путь от трагической аварии до золотой медали Паралимпийских игр сделал его одним из самых уважаемых спортсменов и непреходящим символом мужества и целеустремленности», – заявили в федерации.

