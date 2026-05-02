  Дженсон Баттон: «Астон Мартин» готовит крупный пакет обновлений, который привезет через несколько гонок»
Дженсон Баттон: «Астон Мартин» готовит крупный пакет обновлений, который привезет через несколько гонок»

Баттон рассказал о планах «Астон Мартин» по улучшению болида.

Чемпион «Ф-1» 2009 года и амбассадор «Астон Мартин» Дженсон Баттон объяснил, почему команда не привезла обновления машины на Гран-при Майами.

«Очень важно, чтобы при проведении должных симуляций двигатель был совместим с болидом, поскольку так можно понять, откуда идут вибрации. Так формируется более четкое понимание. Надеюсь, команде удалось добиться позитивных результатов.

Если же говорить об обновлениях, то все мы знаем Эдриана [Ньюи]. Он не захочет привезти небольшой пакет новинок. Думаю, он готовит более крупный пакет, который привезет чуть позже в этом году.

Я также думаю, что они понимают, что трех-четырех десятых, которые можно было бы отыграть за счет обновлений, в любом случае было бы недостаточно. Поэтому «Астон Мартин» может готовить более крупный пакет новинок, который привезет через несколько гонок – и тогда прогресс будет более заметным.

Для них важнее потратить время на развитие машины, а затем показать результаты всего этого процесса через несколько гонок», – сказал Баттон.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
Неужто смогут Кадиллак опережать уверенно?;)))
Неужто смогут Кадиллак опережать уверенно?;)))
Они с каждым обновлением все сильней отстают
