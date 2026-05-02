Карлос Сайнс: «Правки регламента очень незначительны. Разница будет заметна, когда изменят правила в 2027-м»

Сайнс подвел итоги квалификации к спринту в Майами.

Пилот «Уильямса » высказался о 14-м месте в квалификации к спринту перед Гран-при Майами.

«Мы сделали ожидаемый шаг вперед. Мы сделали шаг в верном направлении. Если говорить обо мне, то было много проблем с управлением энергией – как на прогревочном, так и на быстром круге. Нам не удалось извлечь максимум из своего потенциала.

Тем не менее нам все равно удалось пройти во второй сегмент. В Китае и Японии мы проехали идеальные круги с идеальным использованием энергии и все равно вылетели после первого сегмента. Так что тут наблюдается позитивный сдвиг.

На мой взгляд, внесенные в регламент изменения очень незначительны. Не думаю, что мы увидим большую разницу, пока правила не скорректируют в 2027-м», – сказал Сайнс .

Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й

