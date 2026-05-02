Ландо Норрис: «Пока сложно сказать, на какую скорость команды способны на длинной дистанции»

Норрис осторожно оценивает перспективы «Макларена» в Майами.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги победной для себя квалификации к спринту перед Гран-при Майами, а также поделился мнением о текущих возможностях своего болида.

«Да, это была только квалификация к спринту, так что в каком-то смысле пока гордиться особо нечем. И впереди еще длинный гоночный уик-энд. При этом сложно сказать, на какую скорость команды способны на длинной дистанции. Многое может случиться. Но для нас уик-энд начался очень хорошо, вряд ли можно было желать чего-то большего.

Если мы быстры в квалификации, то обычно стоит ждать хорошей скорости и в гонке. Однако пока все равно остается много неизвестных факторов. Для нас это все еще новая машина, мы все еще учимся с ней работать, изучаем возможности. И я уверен, что к основной квалификации мы сможем улучшить работу болида», – рассказал Норрис.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Выглядит так, что на горячих треках будет доминировать мак, на холодных мерс, ну и шлепанец временами будет близко.
Феррари на подиум точно будут приезжать периодически. Может и Монако Шарль выиграет. В первых трёх гонках красные на подиуме были.
Ну монако, наверное, шарль возмет а так не знаю где красные могут доминировать. Нужно сильно улучшать двс.
