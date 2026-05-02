Пьер Гасли: «Результат квалификации показывает, что «Альпин» может бороться за очки»

Гасли доволен прогрессом «Альпин».

Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами , отметив, что в целом остался доволен результатом и скоростью болида команды.

«Я немного разочарован результатом, поскольку считаю, что наш болид мог быть способен на большее – если бы у нас было больше времени на то, чтобы решить некоторые проблемы, обнаруженные в практике.

Я не чувствовал себя в полной мере комфортно с первого же круга, кое-что в машине работало не оптимально. Например, на машине часто возникала пробуксовка колес – эту проблему мы постараемся решить в субботу.

Такова природа уик-эндов со спринтом, где у вас есть всего одна практика для того, чтобы определить и устранить проблемы перед тем, как отправляться в гонку.

Тем не менее, учитывая тот факт, что мы с Франко Колапинто оба пробились в третий сегмент квалификации, мы можем считать этот результат позитивным для команды и можем быть довольны. Ведь он также показывает, что «Альпин » может быть конкурентоспособной на трассах разных типов и что наша машина может бороться за очки», – рассказал Гасли.

