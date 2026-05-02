Эстебан Окон: «Во время квалификации к спринту болид «Хааса» работал не лучшим образом»
Окон рассказал о пятничных проблемах «Хааса» в Майами.
Пилот «Хааса» прокомментировал 17-е место в квалификации к спринту перед Гран-при Майами.
«Мы плохо провели практику. Утром нам не удалось проехать чистый круг ни на «медиуме», ни на «софте». Также у нас были проблемы с применением энергии батареи. Одну минуту я входил в поворот на 50 км/ч быстрее, другую – был уже медленнее.
Во время квалификации к спринту болид работал не лучшим образом. Баланс находился вне оптимального «окна». Нужно лучше справляться. Необходимо разобраться в проблеме и лучше выступить завтра [в субботу]», – сказал Окон.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoHebdo
