  Джанпьеро Ламбьязе: «Ред Булл» справился с некоторыми фундаментальными проблемами, Ферстаппену крайне комфортно в болиде»
Джанпьеро Ламбьязе: «Ред Булл» справился с некоторыми фундаментальными проблемами, Ферстаппену крайне комфортно в болиде»

Ламбьязе доволен «Ред Булл» и реакцией Ферстаппена в Майами.

Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Макса Ферстаппена в «Ред Булл», позитивно оценил пятую позицию пилота в квалификации к спринту на Гран-при Майами.

«Четыре-пять недель между гонками – возможность как следует проанализировать тесты и первые три этапа. Мы хотели разобраться в ограничениях машины и других проблемах, которые могли портить баланс.

Команде действительно это удалось. Мы не только улучшили эффективность в целом, но и справились с некоторыми фундаментальными проблемами. Максу было крайне комфортно в болиде, и это отразилось на результате.

У Изака [Аджара] весь день были сложности с отдачей крутящего момента. Мы пытаемся понять, как это повлияло на мощность и отдачу во время разгона и при понижении передач.

В целом это очень хороший день и очень хороший старт», – заявил Джи-Пи.

Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й

Макс Ферстаппен: «Как кажется, отставание «Ред Булл» от лидеров сократилось наполовину»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
