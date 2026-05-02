Джанпьеро Ламбьязе: «Ред Булл» справился с некоторыми фундаментальными проблемами, Ферстаппену крайне комфортно в болиде»

Ламбьязе доволен «Ред Булл» и реакцией Ферстаппена в Майами.

Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Макса Ферстаппена в «Ред Булл», позитивно оценил пятую позицию пилота в квалификации к спринту на Гран-при Майами.

«Четыре-пять недель между гонками – возможность как следует проанализировать тесты и первые три этапа. Мы хотели разобраться в ограничениях машины и других проблемах, которые могли портить баланс.

Команде действительно это удалось. Мы не только улучшили эффективность в целом, но и справились с некоторыми фундаментальными проблемами. Максу было крайне комфортно в болиде, и это отразилось на результате.

У Изака [Аджара ] весь день были сложности с отдачей крутящего момента. Мы пытаемся понять, как это повлияло на мощность и отдачу во время разгона и при понижении передач.

В целом это очень хороший день и очень хороший старт», – заявил Джи-Пи.

