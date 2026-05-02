Лиам Лоусон о пропущенном нарушении Албона: «Мне сложно понять, как такое возможно»

Лоусон недоволен результатом квалификации к спринту.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами , поделившись мнением о событиях сессии.

Лоусона выбил из борьбы Алекс Албон , опередивший его на одну позицию в протоколе по итогам 1-го сегмента. При этом позже выяснилось, что Албон нарушил границы трассы на своем быстром круге. За что был оштрафован. Однако по ходу сессии судьи пропустили нарушение Албона.

«Во втором сегменте Алекс [Албон] нарушил границы трассы [на своем быстром круге], но, как мне кажется, в ФИА слишком поздно это поняли, и поскольку он уже успел снова выехать на трассу…В общем мне сложно понять, как такое возможно.

Что касается меня, то к такому результату привела череда неудачных для нас событий. Сначала мою машину чуть-чуть неправильно расположили на выезде из боксов, из-за чего в «очереди» я оказался гораздо дальше, чем хотелось бы. В результате я не лучшим образом проехал прогревочный круг, а затем испортил шины, заблокировав колеса на торможении в первом же повороте.

Я попытался проехать второй быстрый круг с проплешиной на одной из шин, но столкнулся с сильными вибрациями болида. И, к сожалению, был выбит из борьбы», – рассказал Лоусон.

