Фернандо Алонсо: «Вибраций от «Хонды» меньше, но отставание «Астон Мартин» увеличилось»

Алонсо сообщил об улучшении ситуации с вибрациями «Хонды».

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что на Гран-при Майами меньше страдает от вибраций силовой установки «Хонды».

«Ситуация с вибрациями улучшилась. Были кое-какие решения после Японии и первых трех гонок. Так что вибраций от мотора стало меньше, но, к сожалению, мы с командой не трогали эффективность.

Пожалуй, мы отстаем от других. После Японии соперники улучшали болиды, а мы – лишь надежность. У нас та же самая машина, а другие команды привозили обновления в Японии и особенно сюда, в Майами. Поэтому мы на шаг позади, отставание увеличилось.

Мы это принимаем – у нас немного другая программа развития. Необходимо сохранять спокойствие», – подчеркнул двукратный чемпион «Формулы-1».

«Астон Мартин» отрицает подготовку болида «версии Б» к Гран-при Бельгии

Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й