Франко Колапинто о 8-м месте: «Поначалу было тяжело, но потом поймали ритм и стали прибавлять»

Колапинто доволен результатом квалификации к спринту.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами , отметив, что остался доволен прогрессом в работе с болидом и попаданием в третий сегмент, аргентинец показал 8-е время.

«Я доволен результатом, как и тем, как мы его достигли. Мы оказались в трудном положении, но смогли перевернуть ситуацию. Поначалу было тяжело, нам было трудно разобраться в поведении машины в начале дня. Но мы смогли найти способ улучшить ситуацию, поймали ритм и стали прибавлять с каждой сессией.

Команда достигла весьма позитивного результата – мы с Пьером Гасли оба пробились в третий сегмент квалификации к спринту, а также смогли сэкономить комплект шин «софт» на субботу.

Вместе с инженерами мы хорошо поработали по ходу апрельского перерыва, стараясь найти способ прибавить в разных областях. И мы надеемся, что этот результат является признаком того, что эта работа окупится», – рассказал Колапинто.

