Умер Алессандро Дзанарди. Экс-пилоту «Ф-1» и четырехкратному паралимпийскому чемпиону было 59 лет

Скончался экс-пилот «Ф-1» и паралимпиец Дзанарди.

Бывший гонщик «Формулы-1» Алессандро Дзанарди ушел из жизни в возрасте 59 лет.

«С глубокой скорбью семья сообщает о внезапной кончине Алессандро Дзанарди, которая произошла внезапно вчера вечером, 1 мая. Алекс ушел спокойно, окруженный любовью близких», – говорится в заявлении семьи Дзанарди.

Итальянец выступал в «Ф-1» в 1991-1994 и 1999 годах за «Джордан », «Минарди », «Лотус » и «Уильямс ». В 1997 и 1998 годах Дзанарди становился чемпионом американского «Чампкара».

В 2001-м Алессандро потерял обе ноги из-за аварии. После инцидента он вернулся в гонки и управлял модифицированными машинами, а также проводил тесты в «Ф-1».

Также Дзанарди начал выступать на хэндбайке и в триатлоне. Спортсмен выиграл четыре золотые медали на Паралимпийских играх и дважды становился вторым в составе сборной Италии.

В 2020 году атлет попал в серьезную аварию, столкнувшись с грузовиком, когда тренировался на хэндбайке.

«Кому какое дело до моих ног? Я остался жив!» 19 лет назад Дзанарди спасся в страшной аварии, но теперь вновь на грани смерти