  • Умер Алессандро Дзанарди. Экс-пилоту «Ф-1» и четырехкратному паралимпийскому чемпиону было 59 лет
Умер Алессандро Дзанарди. Экс-пилоту «Ф-1» и четырехкратному паралимпийскому чемпиону было 59 лет

Бывший гонщик «Формулы-1» Алессандро Дзанарди ушел из жизни в возрасте 59 лет.

«С глубокой скорбью семья сообщает о внезапной кончине Алессандро Дзанарди, которая произошла внезапно вчера вечером, 1 мая. Алекс ушел спокойно, окруженный любовью близких», – говорится в заявлении семьи Дзанарди.

Итальянец выступал в «Ф-1» в 1991-1994 и 1999 годах за «Джордан», «Минарди», «Лотус» и «Уильямс». В 1997 и 1998 годах Дзанарди становился чемпионом американского «Чампкара».

В 2001-м Алессандро потерял обе ноги из-за аварии. После инцидента он вернулся в гонки и управлял модифицированными машинами, а также проводил тесты в «Ф-1».

Также Дзанарди начал выступать на хэндбайке и в триатлоне. Спортсмен выиграл четыре золотые медали на Паралимпийских играх и дважды становился вторым в составе сборной Италии.

В 2020 году атлет попал в серьезную аварию, столкнувшись с грузовиком, когда тренировался на хэндбайке.

«Кому какое дело до моих ног? Я остался жив!» 19 лет назад Дзанарди спасся в страшной аварии, но теперь вновь на грани смерти

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
Соболезнования семье и близким! Человек с духом льва!
Светлая память. Сильный духом человек.
RIP. Человек столько натерпелся в жизни...И всегда преодолевал
Грустно. "Дзанарди" это уже давно синоним борьбы и воли.
Царство Небесное 🙏🙏🙏
Соболезную родным! Великий был чемпион и человек.
Великий человек,большой спортсмен,боролся до конца,после страшной аварии не расклеился а только сильнее стал духом,печальная новость...
Эх. Светлая память. Теперь 1 мая две памятные гоночные даты.
Один из самых любимых пилотов на рубеже веков. Спи спокойно.
