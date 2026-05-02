  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Изак Аджар: «Не до конца понимаю, что происходит с болидом – я оказался в секунде позади напарника»
18

Изак Аджар: «Не до конца понимаю, что происходит с болидом – я оказался в секунде позади напарника»

Аджар недоволен болидом «Ред Булл» в Майами.

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами, отметив, что остался разочарован скоростью болида и отставанием от напарника.

«Честно говоря, у меня с самого утра были проблемы, и я не до конца понимаю, что именно происходит. Разумеется, я разочарован, ведь я оказался в секунде позади напарника.

Я всегда [раньше] знал, почему был медленнее или порой быстрее напарника – если говорить о трех предыдущих Гран-при. Но теперь я оказался в секунде позади…и нам нужно выяснить причину. Ведь я же не разучился управлять машиной. Так что нужно во всем разобраться.

Сейчас мне не нравится поведение машины, я не получаю удовольствия от пилотажа. Мне трудно понять, как она работает. Для меня машина не сделала большого шага вперед. Макс же уступил времени поула полсекунды – для нас это лучший результат в нынешнем сезоне», – рассказал Аджар.

Пилотов бесила новая «Ф-1» – и правила уже меняют. Это поможет гонкам?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: fr.motorsport
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Майами
logoИзак Аджар
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Добро пожаловать в напарники Макса. Привыкай
Ответ morgan23
Добро пожаловать в напарники Макса. Привыкай
+++
А то смотрите че задумал, ставить под сомнения ультрачкилл исключительного Макса))
Ответ morgan23
Добро пожаловать в напарники Макса. Привыкай
В мир Макса.
Никогда такого не было с напарниками Макса, и вот опять🤷
Скажите ему кто- нибудь))
Ответ Nagatomo
Скажите ему кто- нибудь))
Да все он понимает, просто напрямую не может сказать
Ты в РБ, Исак, здесь вторые пилоты не едут исторически.) Как там у классика - "неплохо для второго номера?"))
Ответ Paninaro
Ты в РБ, Исак, здесь вторые пилоты не едут исторически.) Как там у классика - "неплохо для второго номера?"))
Ну как раз во времена классика РБ еще работал и со вторым номером , и даже после классика тоже , когда номинально второй пилот оказался даже быстрее и лучше первого , но вот с приходом великого и ужасного все стало под копирку подозрительно одинаково для вторых пилотов .
Классика. Все как было с чикой в 22, начало сезона тачка не под максика еще и чика максимально близок, тачку начинают развивать под максика и чика становится полным днарем. Быстро однако история повторяется, думал больше времени займет, возможно по старой традиции РБ вторик получил и не все обновления, а какие то обноски, не стал делать такие предположения глядя на таблицу, но теперь цунода т.е аджар открыл рот и подтвердил. Скоро значит начнется история что рб2 быстрее ведра РБ, пора менять аджара на линблада итд.
Произошёл Ред Булл момент, Изя
Как с цунодой.
Это рыдбулл, тут такое возможно
А он не в курсе да, что все обновки повесили снова только на болид Максима?
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Стелла: «У «Мерседеса» по-прежнему есть небольшое преимущество – чтобы побеждать, «Макларену» нужно все делать идеально»
сегодня, 18:51
Нико Росберг: «Обострение соперничества Антонелли и Расселла кажется неизбежным»
сегодня, 18:06
Президент ЮАР посетит одну из гонок – ожидается новый раунд переговоров по проведению Гран-при ЮАР (RN365)
сегодня, 17:18
Благодаря поулу и победе в Майами Антонелли установил уникальное достижение в истории «Ф-1»
сегодня, 16:17
«Ф-1» может решить вопрос с этапами в Бахрейне и Саудовской Аравии после середины августа (RacingNews365)
сегодня, 16:05
Аяо Комацу: «С нетерпением жду, когда «Хаас» привезет обновления в Канаду»
сегодня, 15:23
Лоран Мекьес о возможном переходе «Ф-1» на двигатели V8: «Я каждый день езжу в Милтон-Кейнс на «Форде», оснащенном таким мотором»
сегодня, 14:33
Эстебан Окон: «В Майами «Хаас» добился прогресса во многих областях»
сегодня, 14:24
Нико Росберг: «Уже скоро «Феррари» вернется к победам в Гран-при, я думаю»
сегодня, 14:03
Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли и Ферстаппен в этом году неизбежно столкнутся друг с другом»
сегодня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
вчера, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем