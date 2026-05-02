Изак Аджар: «Не до конца понимаю, что происходит с болидом – я оказался в секунде позади напарника»
Пилот «Ред Булл» Изак Аджар подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами, отметив, что остался разочарован скоростью болида и отставанием от напарника.
«Честно говоря, у меня с самого утра были проблемы, и я не до конца понимаю, что именно происходит. Разумеется, я разочарован, ведь я оказался в секунде позади напарника.
Я всегда [раньше] знал, почему был медленнее или порой быстрее напарника – если говорить о трех предыдущих Гран-при. Но теперь я оказался в секунде позади…и нам нужно выяснить причину. Ведь я же не разучился управлять машиной. Так что нужно во всем разобраться.
Сейчас мне не нравится поведение машины, я не получаю удовольствия от пилотажа. Мне трудно понять, как она работает. Для меня машина не сделала большого шага вперед. Макс же уступил времени поула полсекунды – для нас это лучший результат в нынешнем сезоне», – рассказал Аджар.
А то смотрите че задумал, ставить под сомнения ультрачкилл исключительного Макса))