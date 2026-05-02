  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Темп «Макларена» удивил, «Мерседес» не выглядит таким уж доминирующим»
3

Оскар Пиастри: «Темп «Макларена» удивил, «Мерседес» не выглядит таким уж доминирующим»

Пиастри удивлен скоростью «Макларена» и формой «Мерседеса».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что думает об итогах квалификации к спринту на Гран-при Майами: австралиец стал третьим, его напарник Ландо Норрис завоевал поул, а гонщики «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл показали второе и шестое времена.

«В целом я доволен. У болида большой потенциал, и это приятно.

Темп на «софте» удивил. «Феррари» и особенно Шарль [Леклер] весь день были очень сильны, а мой круг в третьем сегменте, как казалось, получился не лучшим. Так что третье место – неплохо. И, конечно, для Ландо это хороший результат. Я доволен работой команды, а у меня еще есть пространство для прогресса.

Потенциал есть – нельзя сказать, что нашей команде повезло показать такой результат. Ожидаю, что «Мерседес» все равно будет очень силен, но в этот уик-энд он пока что не выглядит таким уж доминирующим. Думаю, мы все ожидали, что «Мерседес» будет ориентиром – подождем и посмотрим, что будет [в субботу]», – отметил Оскар.

Пиастри также поделился мнением о темпе «Феррари»:

«В этом году «Феррари» временами показывала очень высокую скорость, а Шарль был быстрым весь день. Поэтому не сказал бы, что это огромный сюрприз, особенно с учетом того, сколько обновлений команда привезла».

Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoМакларен
logoФеррари
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
Гран-при Майами
logoШарль Леклер
logoОскар Пиастри
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Просто жара, мерс традиционно силен в прохладных условиях
Ответ Ariesgoth
Просто жара, мерс традиционно силен в прохладных условиях
в Сузуке тоже жара была?
Ответ Максим Макеев
в Сузуке тоже жара была?
На Сузуке Антонелли после рестарта уехал в закат.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Стелла: «У «Мерседеса» по-прежнему есть небольшое преимущество – чтобы побеждать, «Макларену» нужно все делать идеально»
сегодня, 18:51
Нико Росберг: «Обострение соперничества Антонелли и Расселла кажется неизбежным»
сегодня, 18:06
Президент ЮАР посетит одну из гонок – ожидается новый раунд переговоров по проведению Гран-при ЮАР (RN365)
сегодня, 17:18
Благодаря поулу и победе в Майами Антонелли установил уникальное достижение в истории «Ф-1»
сегодня, 16:17
«Ф-1» может решить вопрос с этапами в Бахрейне и Саудовской Аравии после середины августа (RacingNews365)
сегодня, 16:05
Аяо Комацу: «С нетерпением жду, когда «Хаас» привезет обновления в Канаду»
сегодня, 15:23
Лоран Мекьес о возможном переходе «Ф-1» на двигатели V8: «Я каждый день езжу в Милтон-Кейнс на «Форде», оснащенном таким мотором»
сегодня, 14:33
Эстебан Окон: «В Майами «Хаас» добился прогресса во многих областях»
сегодня, 14:24
Нико Росберг: «Уже скоро «Феррари» вернется к победам в Гран-при, я думаю»
сегодня, 14:03
Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли и Ферстаппен в этом году неизбежно столкнутся друг с другом»
сегодня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
вчера, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем