Оскар Пиастри: «Темп «Макларена» удивил, «Мерседес» не выглядит таким уж доминирующим»

Пиастри удивлен скоростью «Макларена» и формой «Мерседеса».

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал, что думает об итогах квалификации к спринту на Гран-при Майами: австралиец стал третьим, его напарник Ландо Норрис завоевал поул, а гонщики «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл показали второе и шестое времена.

«В целом я доволен. У болида большой потенциал, и это приятно.

Темп на «софте» удивил. «Феррари» и особенно Шарль [Леклер ] весь день были очень сильны, а мой круг в третьем сегменте, как казалось, получился не лучшим. Так что третье место – неплохо. И, конечно, для Ландо это хороший результат. Я доволен работой команды, а у меня еще есть пространство для прогресса.

Потенциал есть – нельзя сказать, что нашей команде повезло показать такой результат. Ожидаю, что «Мерседес» все равно будет очень силен, но в этот уик-энд он пока что не выглядит таким уж доминирующим. Думаю, мы все ожидали, что «Мерседес» будет ориентиром – подождем и посмотрим, что будет [в субботу]», – отметил Оскар.

Пиастри также поделился мнением о темпе «Феррари»:

«В этом году «Феррари» временами показывала очень высокую скорость, а Шарль был быстрым весь день. Поэтому не сказал бы, что это огромный сюрприз, особенно с учетом того, сколько обновлений команда привезла».

