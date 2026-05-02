Зак Браун ответил Мекьесу про должность Ламбьязе: «У «Макларена» уже есть лучший руководитель во всем пелотоне – Стелла»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун выступил с заявлением, в котором прояснил будущую должность Джанпьеро Ламбьязе в команде.
В пятницу руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес, комментируя будущий уход Ламбьязе, заявил, что в «Макларене» «ДжейПи» займет должность руководителя команды. При этом в официальных заявлениях ранее говорилось, что Ламбьязе станет гоночным директором, а руководителем всей команды останется Андреа Стелла.
Браун в ответ на заявление Мекьеса отметил, что данная информация не соответствует действительности и что в «Макларене» не собираются расставаться со Стеллой, которого Зак считает лучшим боссом во всем пелотоне.
«Видимо, Лоран [Мекьес] знает что-то, чего не знаю я. На самом же деле у меня уже есть отличный, лучший руководитель команды во всем пелотоне – Андреа Стелла. Так что у меня нет поводов искать ему замену.
Моя задача, как исполнительного директора – находить наиболее талантливых специалистов, думать о долгосрочных перспективах и стремиться выстроить наиболее сильную структуру, будь то работа команды на пит-уолл, на базе, или где-либо еще.
Андреа уже проделал фантастический объем работы, наша техническая команда хороша…а Джанпьеро Ламбьязе – это огромный, огромный талант.
Так что когда мы видим возможность усилить свою гоночную команду, именно это мы и стараемся сделать – будь речь о гонщике, инженере, стратеге или кем-то еще. Так что мы очень рады, что Ламбьязе решил к нам присоединиться», – рассказал Браун.
