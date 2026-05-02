Фредерик Вассер после 4-го места Леклера: «Потенциал «Феррари» воодушевляет»

Вассер заявил о потенциале «Феррари» после 4-го места Леклера.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к спринту на Гран-при Майами: Шарль Леклер показал четвертое время, Льюис Хэмилтон стал седьмым.

– Вассер, вы разочарованы результатами квалификации к спринту?

– Есть некоторое разочарование, ведь утром наша команда была на первой и второй позициях, а в итоге мы стали четвертыми в квалификации к спринту. Надо разобраться, что мы сделали не так, почему не удалось собрать все воедино.

Хорошая новость в том, что потенциал есть, и утром он был виден. Это воодушевляет.

– Пилоты допустили ошибки. Тем не менее болид смотрится хорошо. Остается ли мотор главной проблемой?

– Сегодня мы снова потеряли пару десятых на прямых, но дело не только в двигателе – проблема в машине в целом. Но мы больше всего проигрываем на прямых, это правда. В гонках это не так заметно, и это означает, что завтра (в субботу – Спортс’’) все возможно, мы способны совершить камбэк. Но нам также надо разобраться с работой с энергией и всеми деталями. Сегодняшний день показывает, что мы оказываемся в лидерах, если собираем все воедино.

– Леклер был недоволен…

– Если становишься первым в первом сегменте и вторым во втором, а в итоге занимаешь четвертое место, невозможно быть довольным. Я тоже был недоволен. Но так все сложилось. Необходимо понять, что пошло не так, где можно прибавить, чтобы не повторять ошибок.

