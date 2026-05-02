Фредерик Вассер после 4-го места Леклера: «Потенциал «Феррари» воодушевляет»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к спринту на Гран-при Майами: Шарль Леклер показал четвертое время, Льюис Хэмилтон стал седьмым.

– Вассер, вы разочарованы результатами квалификации к спринту?

– Есть некоторое разочарование, ведь утром наша команда была на первой и второй позициях, а в итоге мы стали четвертыми в квалификации к спринту. Надо разобраться, что мы сделали не так, почему не удалось собрать все воедино.

Хорошая новость в том, что потенциал есть, и утром он был виден. Это воодушевляет.

– Пилоты допустили ошибки. Тем не менее болид смотрится хорошо. Остается ли мотор главной проблемой?

– Сегодня мы снова потеряли пару десятых на прямых, но дело не только в двигателе – проблема в машине в целом. Но мы больше всего проигрываем на прямых, это правда. В гонках это не так заметно, и это означает, что завтра (в субботу – Спортс’’) все возможно, мы способны совершить камбэк. Но нам также надо разобраться с работой с энергией и всеми деталями. Сегодняшний день показывает, что мы оказываемся в лидерах, если собираем все воедино.

– Леклер был недоволен…

– Если становишься первым в первом сегменте и вторым во втором, а в итоге занимаешь четвертое место, невозможно быть довольным. Я тоже был недоволен. Но так все сложилось. Необходимо понять, что пошло не так, где можно прибавить, чтобы не повторять ошибок.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
Даже можно чуть согласиться, машина могла больше, пилоты сами накосячили, в первую очередь Шарль
Ну конечно виноваты пилоты. В Феррари всегда так, в отличии от других команд. Потому как Феррари - это легенда и никто не имеет права сказать что машина плохая. Так и будет всегда, потенциально «чемпионская» машина, но слабые гонщики, которые не смогли реализовать потенциал…
Он и в прошлом году видел потенциал у бодида)) эти слова уже ни о чем
когда-нибудь наступят времена, когда Мусаев станет футбольным человеком, а Вассерман перестанет видеть бесконечный потенциал в болиде Феррари..
Кто о чем , а этот про потенциал свой вторит уже второй год .
