Албон потерял 14-е место в квалификации к спринту, Лоусон должен был выступить во 2-м сегменте

Албон опустился на 19-е место в квалификации к спринту.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон был наказан за нарушение пределов трассы на заключительном круге первого сегмента квалификации к спринту на Гран-при Майами.

Тайский гонщик изначально квалифицировался 14-м, однако из-за списания круга стал 19-м.

Стюарды приняли решение после сессии, что не позволило принять участие во втором сегменте Лиаму Лоусону из «Рейсинг Буллз ». Новозеландец показал 17-е время и остался в болиде из-за подозрения на нарушение Албона, но так и не выехал на трассу. В итоговом протоколе Лоусон стал 16-м.

