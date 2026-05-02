Албон потерял 14-е место в квалификации к спринту, Лоусон должен был выступить во 2-м сегменте
Албон опустился на 19-е место в квалификации к спринту.
Пилот «Уильямса» Алекс Албон был наказан за нарушение пределов трассы на заключительном круге первого сегмента квалификации к спринту на Гран-при Майами.
Тайский гонщик изначально квалифицировался 14-м, однако из-за списания круга стал 19-м.
Стюарды приняли решение после сессии, что не позволило принять участие во втором сегменте Лиаму Лоусону из «Рейсинг Буллз». Новозеландец показал 17-е время и остался в болиде из-за подозрения на нарушение Албона, но так и не выехал на трассу. В итоговом протоколе Лоусон стал 16-м.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
В чем была проблема сразу решение принять, как в 99% других случаев? Даже в РБ знали, поэтому Лиам и сидел в болиде до последнего
