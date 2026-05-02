Норрис вызван к стюардам Гран-при Майами
Норриса могут лишить поула к спринту в Майами.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис рискует потерять поул в квалификации к спринту перед Гран-при Майами.
Норрис был вызван к стюардам в связи с подозрением на то, что действующий чемпион «Формулы-1» по ходу квалификации в одном из эпизодов двигался по трассе слишком медленно, не имея на то веских оснований, и не уложился в минимально допустимое время – тем самым создавая на треке потенциально опасную ситуацию.
Если Норрис будет признан виновным в данном нарушении, он может лишиться поула в спринте.
Пилотов бесила новая «Ф-1» – и правила уже меняют. Это поможет гонкам?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
6 комментариев
Всё норм. Не наказали
Правильный паспорт 😏
Скорее- правильные адвокаты)))
В условиях технического прогресса, мне не понятно, почему все спорные моменты решаются после завершения событий, а не вовремя? Случай с Албоном туда же.
по моему за это ещё никого не наказали, только вызывают к стюардам
