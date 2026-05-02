Норрис вызван к стюардам Гран-при Майами

Норриса могут лишить поула к спринту в Майами.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рискует потерять поул в квалификации к спринту перед Гран-при Майами .

Норрис был вызван к стюардам в связи с подозрением на то, что действующий чемпион «Формулы-1» по ходу квалификации в одном из эпизодов двигался по трассе слишком медленно, не имея на то веских оснований, и не уложился в минимально допустимое время – тем самым создавая на треке потенциально опасную ситуацию.

Если Норрис будет признан виновным в данном нарушении, он может лишиться поула в спринте.

