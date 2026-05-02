Андреа Кими Антонелли: «Не удавалось проехать хороший круг на «медиуме», но после перехода на «софт» машина ожила»

Антонелли рассказал о проблемах с шинами в квалификации к спринту.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами , отметив, что сессия прошла не слишком гладко из-за проблем в работе с шинами.

«Довольно хаотичная сессия. У меня были большие проблемы с болидом, мне не удавалось проехать хороший круг на шинах «медиум». Но затем, после перехода на «софт», машина внезапно ожила, и я почувствовал себя заметно комфортнее.

При этом досадно, что я не смог потренироваться на шинах «софт» в практике – думаю, из них можно было выжать чуть больше скорости. Тем не менее, несмотря ни на что, мы добились очень неплохого результата. Мы с командой отлично поработали, сумев отыграться, и оптимистично настроены на завтрашний день», – рассказал Антонелли.

