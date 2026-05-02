Льюис Хэмилтон: «Надеялся, что мы выступим немного лучше. Надеялся, что болид «Феррари» будет смотреться сильнее»

Хэмилтон надеялся добиться большего в первый день уик-энда в Майами.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами, в котором занял 7-е место, уступив напарнику 0,3 секунды.

Хэмилтон признал, что надеялся на большее, и постарается улучшить скорость своего болида за счет доработки настроек.

«Мы не знали, чего именно сегодня ожидать. Лично я надеялся, что мы выступим немного лучше, но да, моя машина в целом работала не слишком здорово.

Ждали ли мы большего от новинок? Без понятия. Лично я думал, что мы будем смотреться сильнее. Вечером нас ждет работа – нужно разобраться, почему моя машина не оказалась быстрее. Лично я надеялся, что в Майами мы окажемся выше, но пока этого не случилось», – рассказал Хэмилтон.

Пилотов бесила новая «Ф-1» – и правила уже меняют. Это поможет гонкам?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Да Шарль то нормально едит и вполне мог быть на первой решетке если бы не ошибка, а ты то посути провалил квалу
Cир привык к самовозу просто. Если машина сама на поул не везет, то уже машина не очень.
Да понятно же что Феррари точит болид под Шарля :)
"но да, моя машина в целом работала не слишком здорово." Да понятно же что Феррари точит болид под Шарля :)
Какой кошмар, куда смотрит престарелый граг? Стоит обратиться в Спортлото!
Какой кошмар, куда смотрит престарелый граг? Стоит обратиться в Спортлото!
Ему давно уже стоит присмотреться в сторону дома престарелых
Хороший мог бы получится сезон у фур, если бы не дряхлая СУ. Даже Макарена не помогает. Привет экспертам которые ожидали какой то борьбы за титул, при замороженной дряхлой СУ и не замороженной доработке аэродинамики. Даже РБ смог построить отличную СУ, а эти облажались. А по хэму, не самая хорошая для него трасса, сложно сказать что будет дальше, не думаю что переквалит эклера, слишком стар уже. Это не со строллом ездить.
