Льюис Хэмилтон: «Надеялся, что мы выступим немного лучше. Надеялся, что болид «Феррари» будет смотреться сильнее»

Хэмилтон надеялся добиться большего в первый день уик-энда в Майами.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами , в котором занял 7-е место, уступив напарнику 0,3 секунды.

Хэмилтон признал, что надеялся на большее, и постарается улучшить скорость своего болида за счет доработки настроек.

«Мы не знали, чего именно сегодня ожидать. Лично я надеялся, что мы выступим немного лучше, но да, моя машина в целом работала не слишком здорово.

Ждали ли мы большего от новинок? Без понятия. Лично я думал, что мы будем смотреться сильнее. Вечером нас ждет работа – нужно разобраться, почему моя машина не оказалась быстрее. Лично я надеялся, что в Майами мы окажемся выше, но пока этого не случилось», – рассказал Хэмилтон.

