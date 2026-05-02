Льюис Хэмилтон: «Надеялся, что мы выступим немного лучше. Надеялся, что болид «Феррари» будет смотреться сильнее»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами, в котором занял 7-е место, уступив напарнику 0,3 секунды.
Хэмилтон признал, что надеялся на большее, и постарается улучшить скорость своего болида за счет доработки настроек.
«Мы не знали, чего именно сегодня ожидать. Лично я надеялся, что мы выступим немного лучше, но да, моя машина в целом работала не слишком здорово.
Ждали ли мы большего от новинок? Без понятия. Лично я думал, что мы будем смотреться сильнее. Вечером нас ждет работа – нужно разобраться, почему моя машина не оказалась быстрее. Лично я надеялся, что в Майами мы окажемся выше, но пока этого не случилось», – рассказал Хэмилтон.
Пилотов бесила новая «Ф-1» – и правила уже меняют. Это поможет гонкам?
Да понятно же что Феррари точит болид под Шарля :)