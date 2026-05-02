Макс Ферстаппен: «Как кажется, отставание «Ред Булл» от лидеров сократилось наполовину»

Ферстаппен доволен прогрессом болида «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами , отметив, что остался доволен работой обновленного болида.

«Машина ощущается более целостной. Да, разумеется, нам еще явно есть над чем работать, но данный шаг вперед в работе с машиной можно считать весьма позитивным моментом. В предыдущих гонках создавалось ощущение, что мы проигрываем лидерам по секунде на круге. Сейчас, как кажется, это отставание сократилось наполовину, что не может не радовать.

При этом «Ред Булл» по-прежнему очень слабо смотрится на первом секторе, где преобладают очень высокие скорости. Так что мы знаем, над чем нам нужно работать, но в остальном все выглядит неплохо.

Конечно, я стал немного счастливее. По крайней мере, нам удалось оторваться от команд из середины пелотона. Да, пока мы не добились желаемого, но сейчас машина хотя бы позволяет чуть большей ей доверять, и как следствие мне удается выжимать из нее чуть лучшее время на круге», – рассказал Ферстаппен.

