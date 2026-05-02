Макс Ферстаппен: «Как кажется, отставание «Ред Булл» от лидеров сократилось наполовину»

Ферстаппен доволен прогрессом болида «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами, отметив, что остался доволен работой обновленного болида.

«Машина ощущается более целостной. Да, разумеется, нам еще явно есть над чем работать, но данный шаг вперед в работе с машиной можно считать весьма позитивным моментом. В предыдущих гонках создавалось ощущение, что мы проигрываем лидерам по секунде на круге. Сейчас, как кажется, это отставание сократилось наполовину, что не может не радовать.

При этом «Ред Булл» по-прежнему очень слабо смотрится на первом секторе, где преобладают очень высокие скорости. Так что мы знаем, над чем нам нужно работать, но в остальном все выглядит неплохо.

Конечно, я стал немного счастливее. По крайней мере, нам удалось оторваться от команд из середины пелотона. Да, пока мы не добились желаемого, но сейчас машина хотя бы позволяет чуть большей ей доверять, и как следствие мне удается выжимать из нее чуть лучшее время на круге», – рассказал Ферстаппен.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Формула-1
Макс Ферстаппен
Ред Булл
удивительное дело - когда Макс проигрывает секунду, то болиды обеих машин РБ где-то рядом в протоколе, но все меняется, когда ставят новинки, и они чудесным образом работают только на одной машине. в итоге, Макс проигрывает пол-секунды, а его напарник полторы. и так каждый год.
только вот сейчас на такое валить не получится, команда сейчас оба болида развивает равномерно , в целом странно хотеть чтоб новичок был лучше опытного пилота который все ещё сам молодой
Макс-то уже не такой молодой. но он все еще четырехкратный чемпион мира, на машине, которая всегда разрабатывалась и будет разрабатываться с учетом его предпочтений.
странно, что переключения коробки вверх-вниз до сих пор проблемная зона у Буллов. уже третий год, с 2024го
