Шарль Леклер: «У «Феррари» есть проблемы в работе с шинами. Но наш гоночный темп сильнее квалификационного»

Леклер надеется отыграться в гонке в Майами.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами, отметив, что команда постарается отыграться в гонке, рассчитывая на темп на длинной дистанции.

«Обновления нашего болида работают нормально, просто конкуренты тоже подготовили новинки. Примерно этого мы и ожидали – что «Мерседес» в целом останется лидером по скорости. При этом в «Макларене» сделали большой шаг вперед, хотя мне кажется, что в первых гонках сезона им просто не удалось оптимизировать работу своей машины. То есть на самом деле они всегда были где-то рядом с лидерами, просто им не удавалось собрать все воедино.

С нашей стороны у нас бывают, и сегодня особенно, проблемы в работе с шинами. На шинах «медиум» наш болид работал отлично, на «софте» же ощущения были не лучшими. И этой проблемой нужно заняться.

При этом мы знаем, что наш гоночный темп сильнее, но вот над квалификационным темпом нужно продолжать работу. Думаю, что в квалификации к основной гонке нужно попробовать доработать настройки болида и постараться прибавить в скорости. При этом в гонке, я надеюсь, мы вернемся к борьбе за самые высокие места. Надеюсь лишь, что нам хватит скорости, чтобы обгонять соперников на трассе», – рассказал Леклер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
