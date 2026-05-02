Андреа Стелла: «Приятно видеть «Макларен» на лидирующих позициях»

Стелла доволен выступлением «Макларена» в Майами.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами , которую выиграл Ландо Норрис, и отметил, что остался доволен прогрессом команды в работе с болидом.

«Обнадеживающие признаки мы увидели еще в практике, когда поняли, что подготовленные командой обновления болида работают в соответствии с ожиданиями. При этом когда перед началом уик-энда мы увидели официальный список обновлений, то поняли, что по меньшей мере половина команд пелотона привезли в Майами практически новые машины.

Приятно видеть «Макларен» на лидирующих позициях. При этом «Мерседес », на шинах «софт» и с хорошим кругом [в исполнении Антонелли] оказался очень близко.

Все это лишь добавляет интереса чемпионату «Ф-1». Мы видели, что сейчас конкурентоспособны и «Ред Булл », и «Феррари», и «Макларен». Гонки должны получиться интересными и в Майами, и на следующих Гран-при. Но что важно, так это что «Макларен» способен составить соперникам серьезную конкуренцию», – рассказал Стелла.

