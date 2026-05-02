Джордж Расселл: «Удивительный скачок «Макларена» и «Феррари». Чертовски впечатляет»

Расселла поразил прогресс «Макларена» и «Феррари».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл прокомментировал шестую позицию по итогам квалификации к спринту на Гран-при Майами.

«Удивительно, какой большой скачок совершили «Макларен » и «Феррари ». Чертовски впечатляет. Наша команда знала, что отрыв наверняка сократится, но соперники весь день были быстрее.

Что касается моей стороны боксов, я испытывал сложности. Трасса в Майами – не из тех, что мне нравятся, особенно в жарких условиях. Но это всего лишь квалификация к спринту – посмотрим, что получится завтра.

Шины просто перегревались. В извилистой средней секции у меня возникали проблемы с тем, чтобы обеспечить нужный баланс болида.

Меня довольно сильно удивил прогресс соперников. У меня не лучшая стартовая позиция. В спринтах обычно не так много возможностей, хотя в Китае было интересно. Какие-то шансы в гонке будут», – отметил британец.

