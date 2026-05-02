Дженсон Баттон: «Отличный круг Норриса. С подготовленными обновлениями «Макларен» сильно себя проявил»

Баттон похвалил круг Норриса в Майами.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года и эксперт Sky Sports Дженсон Баттон высказался о выступлении Ландо Норриса и команды «Макларен » в квалификации к спринту перед Гран-при Майами .

Норрис закончил сессию с лучшим временем, а его напарник Оскар Пиастри стал третьим.

«Отличный круг в исполнении Ландо Норриса . Старт сезона получился для «Макларена» совсем непростым. При этом уже на этапе в Японии болид «Макларена» работал достаточно неплохо – они вполне могли и выиграть гонку. И с этими обновлениями, которые они привезли в Майами, команда сильно себя проявила, доказательством чему и стал поул Ландо», – рассказал Баттон.

