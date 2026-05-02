Макс Ферстаппен после 5-го места: «Огромный прогресс для «Ред Булл»

Ферстаппен позитивно оценил результат квалификации к спринту.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен завершил квалификацию к спринту на Гран-при Майами с пятым временем, после чего поблагодарил команду за обновления.

«Думаю, это уже огромный прогресс для нас, так что все молодцы. Молодцы», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» по радио.

«Шаг в верном направлении», – отреагировала команда в соцсетях.

Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й