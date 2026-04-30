Макс Ферстаппен: «Правки регламента – пустяк, надеюсь на серьезные изменения в 2027-м»
Ферстаппен назвал несущественными изменения в правилах.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как относится к правкам регламента «Формулы-1» перед Гран-при Майами.
«Эти правки – пустяк. Надеюсь на серьезные изменения в следующем году.
[По поводу будущего] новостей нет. В последние недели я был занят другими делами, но время у меня еще есть», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
Я тоже надеюсь Макс, надежда умирает последней, но конечно очень слабо верится в изменения
никакие изменения , поправки , этот нелепый регламент не оживят.Он родился мертвым.А кто его придумал и гробит Формулу 1 , тому надо дать пожизненный срок
Макс всегда может уйти в другие серии. Деньги то на всю жизнь заработал
