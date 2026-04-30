Карлос Сайнс: «Вряд ли найдется панацея, но все изменения правил разумные»

Сайнс сдержанно оценил изменения в правилах.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс сомневается, что правки регламента перед Гран-при Майами существенно изменят ситуацию в «Формуле-1».

«Вряд ли найдется панацея, которая сразу изменит все, но, думаю, все изменения разумные. Надеюсь, гоняться станет чуть приятнее.

Просто рад, что мы сотрудничаем, работаем сообща, чтобы сделать наш спорт лучше и приятнее. Будут ли изменения большими или нет – надо дождаться следующих нескольких гонок, чтобы проанализировать, адаптироваться и понять, нужны ли дополнительные правки», – сообщил испанец.

