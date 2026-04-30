Кими Антонелли: «Феррари», «Макларен», «Ред Булл» точно приблизятся к «Мерседесу» в Майами»

Антонелли предупредил, что конкуренты «Мерседеса» станут сильнее в Майами.

Гонщик «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли заявил, что соперники приблизятся к немецкой команде за счет существенных обновлений на Гран-при Майами .

«Очень приятно вернуться на трассу, где я впервые завоевал поул к спринту. Разумеется, в этом году все иначе, машины другие, но для нашей команды это будет очень интересный уик-энд: мы привезли лишь небольшие обновления, в то время как соперники – очень серьезные новинки.

Это касается «Феррари », «Макларена», а также «Ред Булл ». Они точно приблизятся, и, вероятно, нам придется приложить гораздо больше усилий. Но сделаем все возможное, постараемся выжать максимум», – произнес Кими.

Итальянец также высказался о стартах, с которыми испытывает сложности:

«Во время перерыва мы вместе с командой практиковали старты и пытались выяснить, в чем проблема. Похоже, обнаружили причину, а теперь необходимо как можно быстрее найти решение.

Речь не о чем-то очень простом: надо достаточно сильно поменять мои действия со сцеплением, положение рук, но я стараюсь».

Антонелли – лидер сезона «Ф-1». Есть шанс стать самым молодым чемпионом в истории?

Джордж Расселл: «Майами – сильнейшая трасса для Антонелли в 2025-м, но 20 с лишним треков были очень сильными для меня»