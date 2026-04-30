  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ланс Стролл: «В болиде «Ф-3» в тысячу раз веселее, чем в «Ф-1». В правилах фундаментальные изъяны»
11

Ланс Стролл: «В болиде «Ф-3» в тысячу раз веселее, чем в «Ф-1». В правилах фундаментальные изъяны»

Стролл считает, что болидом «Ф-3» гораздо интереснее управлять, чем «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл сообщил, что управление машинами «Формулы-1» не приносит ему никакого удовольствия после смены регламента.

«Болидом «Ф-1» управлять не так уж интересно. Во время перерыва я пилотировал другие машины. Я тестировал болиды «Ф-3», и в них в тысячу раз веселее и лучше управлять. Ты нажимаешь правой ногой на педаль и получаешь то, чего хочешь.

И даже масса машин: 550-650 килограммов – это гораздо приятнее, чем 750 или 800 с лишним. Такие вещи просто делают болид интересным в управлении. Кроме того, звук, рев. Любой, кто услышит болид из эры V8, V10, скажет: «Это потрясающе, вот это «Ф-1».

А сейчас ты слышишь, как обороты снижаются перед поворотом, понижение передач, вход в повороты без характера, без шума», – заявил канадец.

По мнению Ланса, правки перед Гран-при Майами не решат всех проблем:

«На мой взгляд, в правилах все равно остались фундаментальные изъяны. Я не инженер – может, что-то еще можно сделать. У меня нет всех ответов. Печально, что мы оказались в такой ситуации.

Мы предвидели [проблемы]. В последние полтора года или вроде того речь шла об увеличении батарей и снижении прижимной силы, и все это выглядело нехорошо. В итоге мы получили то, чего ожидали.

Пожалуй, для «Астон Мартин» ситуация более грустная, чем для «Мерседеса»! Но это «Ф-1», и что есть, то есть. Надеюсь, улучшения будут.

Дело в том, что «Ф-1» – это бизнес, и там хотят сохранить бизнес, создать хороший имидж. А мы – гонщики, мы знаем, как ощущается управление быстрыми болидами. Так что есть две разные точки зрения.

Люди все равно включают «Ф-1». Они смотрят Netflix и присоединяются в «Ф-1», так что «Ф-1» довольна. Однако пилоты, фанаты, люди, которые действительно разбираются в гонках, знают, как было раньше. Гонщики знают, что значит управлять по-настоящему хорошими машинами, и невозможно скрывать тот факт, что сейчас ситуация не такая хорошая, как могла бы быть. Далеко не такая хорошая».

В то же время Ланс подчеркнул, что верит в «Астон Мартин», поэтому не хотел бы уходить из «Ф-1» и наблюдать за будущими успехами команды со стороны:

«Я по-прежнему верю в проект и считаю, что он потенциал далеко не реализован. К команде присоединился Эдриан [Ньюи], у нас новая база, новая аэротруба.

Я верю, что у команды большой потенциал и хочу быть ее частью, когда мы добьемся того, на что, как мы считаем, способны.

Если через два или три года две зеленые машины будут возглавлять пелотон, а я буду сидеть на диване, меня это будет мучать.

Надеюсь, к тому моменту пилотировать станет приятнее. Этого хотели бы все пилоты, не только я. Кто-то говорит об этом, а кто-то не может из-за контрактов и тому подобных вещей. Очень надеюсь, что с годами машины станут лучше, и мы вернемся к приятным в управлении болидам «Ф-1».

Турбомотор V8 с существенно сниженной долей гибрида – предпочтительный вариант на 2031-й в первых обсуждениях (AMuS)

Питер Уиндзор: «Ферстаппен не жалуется слишком много, а описывает ситуацию. Макс впервые ничего не может поделать с плохим болидом»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
logoФормула-1
Гран-при Майами
logoЛанс Стролл
регламент
logoЭдриан Ньюи
logoФормула-3
logoАстон Мартин
logoМерседес
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
я смотреть перестал) только результаты чекаю
Ответ Мамонт Философ
я смотреть перестал) только результаты чекаю
Железная воля! я смотрю... не нравится, но смотрю. Я слабак
Ответ Мамонт Философ
я смотреть перестал) только результаты чекаю
Я тоже уже целый месяц не смотрю
Ланс один из немногих в пелетоне, кто может без страха высказать свое мнение, спасибо батьку конечно) не меняет сути дела, все по делу сказал
Ничего себе Ланс наговорил сколько слов) Похоже месячный перерыв пошёл ему на пользу; его словно подменили!
За прямоту респект!
Но это все потому, что Лэнс не борется за титул
Ответ Ondrej
Но это все потому, что Лэнс не борется за титул
То ли дело раньше)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Я не против дождя, но в Майами очень трудно на мокрой трассе»
10 минут назад
Лоран Мекьес о дисквалификации Аджара: «Ред Булл» ошибся. Команда приносит Изаку извинения»
20 минут назад
Гран-при Майами-2026. Стартовый порядок. Гонка – в 20:00
28 минут назад
Формула Е. Эванс выиграл вторую гонку в Берлине, Верляйн возглавил личный зачет
58 минут назад
Формула-2. Майами. Мини выиграл дождевую гонку, Беганович – 2-й, Камара – 3-й, сошло 7 машин
сегодня, 15:04
Аджар начнет Гран-при Майами с пит-лейн
сегодня, 14:34
Фернандо Алонсо: «Только «Феррари» ездила в дождевых условиях на новых болидах. Остальным придется осваиваться по ходу дела»
сегодня, 14:04
На трассе в Майами убрали предупреждение о необходимости найти укрытие из-за грозы
сегодня, 13:26Фото
Льюис Хэмилтон: «Меня не устраивает симулятор «Феррари». Пожалуй, пока откажусь от него»
сегодня, 12:59
На трассе в Майами началась гроза. Людей призывают укрыться в безопасном месте
сегодня, 12:16Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
Рекомендуем