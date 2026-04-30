Ланс Стролл: «В болиде «Ф-3» в тысячу раз веселее, чем в «Ф-1». В правилах фундаментальные изъяны»

Стролл считает, что болидом «Ф-3» гораздо интереснее управлять, чем «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл сообщил, что управление машинами «Формулы-1» не приносит ему никакого удовольствия после смены регламента.

«Болидом «Ф-1» управлять не так уж интересно. Во время перерыва я пилотировал другие машины. Я тестировал болиды «Ф-3», и в них в тысячу раз веселее и лучше управлять. Ты нажимаешь правой ногой на педаль и получаешь то, чего хочешь.

И даже масса машин: 550-650 килограммов – это гораздо приятнее, чем 750 или 800 с лишним. Такие вещи просто делают болид интересным в управлении. Кроме того, звук, рев. Любой, кто услышит болид из эры V8, V10, скажет: «Это потрясающе, вот это «Ф-1».

А сейчас ты слышишь, как обороты снижаются перед поворотом, понижение передач, вход в повороты без характера, без шума», – заявил канадец.

По мнению Ланса, правки перед Гран-при Майами не решат всех проблем:

«На мой взгляд, в правилах все равно остались фундаментальные изъяны. Я не инженер – может, что-то еще можно сделать. У меня нет всех ответов. Печально, что мы оказались в такой ситуации.

Мы предвидели [проблемы]. В последние полтора года или вроде того речь шла об увеличении батарей и снижении прижимной силы, и все это выглядело нехорошо. В итоге мы получили то, чего ожидали.

Пожалуй, для «Астон Мартин » ситуация более грустная, чем для «Мерседеса»! Но это «Ф-1», и что есть, то есть. Надеюсь, улучшения будут.

Дело в том, что «Ф-1» – это бизнес, и там хотят сохранить бизнес, создать хороший имидж. А мы – гонщики, мы знаем, как ощущается управление быстрыми болидами. Так что есть две разные точки зрения.

Люди все равно включают «Ф-1». Они смотрят Netflix и присоединяются в «Ф-1», так что «Ф-1» довольна. Однако пилоты, фанаты, люди, которые действительно разбираются в гонках, знают, как было раньше. Гонщики знают, что значит управлять по-настоящему хорошими машинами, и невозможно скрывать тот факт, что сейчас ситуация не такая хорошая, как могла бы быть. Далеко не такая хорошая».

В то же время Ланс подчеркнул, что верит в «Астон Мартин», поэтому не хотел бы уходить из «Ф-1» и наблюдать за будущими успехами команды со стороны:

«Я по-прежнему верю в проект и считаю, что он потенциал далеко не реализован. К команде присоединился Эдриан [Ньюи ], у нас новая база, новая аэротруба.

Я верю, что у команды большой потенциал и хочу быть ее частью, когда мы добьемся того, на что, как мы считаем, способны.

Если через два или три года две зеленые машины будут возглавлять пелотон, а я буду сидеть на диване, меня это будет мучать.

Надеюсь, к тому моменту пилотировать станет приятнее. Этого хотели бы все пилоты, не только я. Кто-то говорит об этом, а кто-то не может из-за контрактов и тому подобных вещей. Очень надеюсь, что с годами машины станут лучше, и мы вернемся к приятным в управлении болидам «Ф-1».

