Франко Колапинто: «Недоволен комментариями Бермэна об аварии в Японии, но рад, что Оливер в порядке»

Колапинто недоволен обвинениями со стороны Бермэна после аварии в Сузуке.

Пилот «Альпин» Франко Колапинто отреагировал на слова Оливера Бермэна из «Хааса».

Британский гонщик заявил, что действия Франко, после которых случилась серьезная авария Оливера на Гран-при Японии, были «неприемлемыми».

«Главное, что он в порядке. Сразу же после гонки я послал ему сообщение. Он так и не ответил, поэтому мы не общались.

Вот в чем дело: я был больше всего рад, что он в порядке и ничего страшного не случилось. Конечно, команда понесла большой ущерб, но это гонки. Думаю, сейчас мы гораздо лучше понимаем, как сделать заезды безопаснее и не брать на себя такие риски.

Когда подобные вещи случаются, пилот позади обладает всей информацией о скорости и о том, что он собирается сделать, какой буст использовать. Тот, кто едет впереди, в большей степени действует вслепую.

В наши дни скорости сближения такие высокие, что ты смотришь в зеркала, потом через секунду еще раз, а соперник становится ближе на 20 метров. На мой взгляд, оба пилота несут ответственность.

Скажу лишь, что я ни в какой момент времени не смещался агрессивно, что стало причиной аварии. Я просто рад, что он в порядке. Конечно, я недоволен его комментариями, но, надеюсь, скоро мы исправим ситуацию», – отметил аргентинец перед Гран-при Майами.

Бермэн, которому передали слова Колапинто, ответил, что не видел сообщение коллеги после гонки в Сузуке.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
