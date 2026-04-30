Фернандо Алонсо о трудностях в 2026-м: «Уйти из «Ф-1» с таким ощущением – не лучший вариант»

Алонсо сообщил, что не хотел бы уходить на фоне провала «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо высказался о потенциальном уходе из «Формулы-1» и предполагаемом прогрессе команды в 2027 году.

«Я пока не думал о будущем. Я общался с Лоренсом [Строллом] и командой – мы встретились на прошлой неделе в Монако, поужинали, но практически не говорили о будущем. У нас одни и те же цели, и мы в основном сосредоточены на настоящем.

В какой-то момент в этом году – летом или сразу после него – мне предстоит принять решение. Пока я не думал об этом. Сначала мне нужно обсудить все с семьей, и я очень спокоен.

Уйти с таким ощущением [что не можешь бороться за высокие позиции] – это был бы не лучший вариант. Но иногда у тебя нет выбора – только у Росберга получилось [уйти на пике]. Это очень тяжело. Я спокоен и очень доволен своей карьерой, а также всем, что мне дал этот спорт.

С момента возвращения в 2021 году я воспринимаю это как дар – то, что я способен гоняться, навязывать борьбу. Я хочу покинуть «Ф-1», чувствуя себя быстрым, а не тогда, когда меня все обыгрывают, а я допускаю ошибки. Прямо сейчас я чувствую себя на 100 процентов и хочу уйти с тем же ощущением.

Если я продолжу гоняться, то, думаю, второй сезон проекта сложится лучше, чем этот. Если уйду, то смогу гоняться в других сериях. Возможно, на «Дакаре». Если получится выиграть в гонках на выносливость, «Ф-1» и на ралли-рейде, это будет нечто беспрецедентное. Я могу продолжить гоняться и сохранить связь с этой командой в другой роли в будущем.

«24 часа Ле-Мана»? Пока планов вернуться нет, но, может, предоставится шанс. Есть другие гонщики «Ф-1», которые хотели бы выступить в Ле-Мане в будущем – мы на связи друг с другом в этом плане.

Никогда нельзя быть уверенным на 100 процентов, но, на мой взгляд, я выступаю достаточно хорошо, чтобы команда верила, что я способен показать результат в конкурентоспособной машине», – заявил двукратный чемпион мира перед Гран-при Майами .

