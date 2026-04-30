Ланс Стролл о правках регламента: «До настоящих болидов «Ф-1» еще далеко»

Стролл подверг резкой критике нынешнюю «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл высказался об изменениях в правилах перед Гран-при Майами.

«Надеюсь, ситуация улучшится, если говорить обо всех этих моментах, когда приходится поднимать ногу с педали газа – подобные вещи просто уничтожают гонки, квалификационные круги. Надеюсь, пилотаж станет более нормальным. Мы не должны так много думать об экономии и поднятии ноги с педали газа.

Но, считаю, до настоящих болидов «Ф-1» еще далеко – от того, чтобы атаковать по полной, не думая о батареях и так далее.

На мой взгляд, мы крайне далеки от того, где должны быть. Во время перерыва я смотрел разные старые гонки и даже заезд исторических машин в Монако, слышал рев «Феррари» из начала 2000-х – они так здорово звучали, были такими маленькими и юркими.

А также онборды с начала или даже середины 2000-х – эра V8, эра V10, и сравнение с сегодняшним днем. Ты слышишь характер тех болидов и видишь, насколько гонки выглядели более напряженными и зрелищными.

Это печально, но, надеюсь, мы будем двигаться в этом направлении. Я видел слухи о следующем регламенте, но нам нужно жить с этими правилами ближайшие три-четыре года, так что… Не знаю, что будет дальше, но, надеюсь, мы вернемся к громким, быстрым, юрким машинам, которые нравятся фанатам, нравятся пилотам, и ты действительно чувствуешь, что атакуют на пределе», – заявил канадец.

Турбомотор V8 с существенно сниженной долей гибрида – предпочтительный вариант на 2031-й в первых обсуждениях (AMuS)

