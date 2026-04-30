«Феррари» привезла антикрыло «Макарена» в Майами. Скудерия пока не использовала деталь в гонках

«Феррари» готовится использовать знаменитое антикрыло в Майами.

На Гран-при Майами «Феррари» привезла особое заднее антикрыло, известное как «Макарена».

Подвижный элемент антикрыла вращается на более чем 180 градусов, и на прямых располагается «вверх ногами». Решение выделяет Скудерию среди других команд.

Итальянский коллектив тестировал деталь перед сезоном, на практиках и во время апрельского перерыва. Из-за опасений, связанных с надежностью, «Феррари» пока не использовала антикрыло в гонках.

Аналогичную идею перед Гран-при Майами опробовал «Ред Булл». Коллектив из Милтон-Кейнса также не применял деталь в соревновательных условиях.

